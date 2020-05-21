Samsung Galaxy М31 c АКБ на 6000 мАч вышел в России

Компания Samsung дала старт российским продажам смартфона Galaxy М31, который предлагается за 19 990 рублей в черной, синей и красной расцветках. Новинка оснащается ёмким аккумулятором на 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+, врезанной фронтальной камерой на 32 Мп, основной квадрокамерой с датчиками на 64, 8, 5 и 5 Мп, дактилоскопом на задней крышке, фирменным чипсетом Exynos 9611, модулями Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, FM-радио, портом USB Type-C и 3,5 мм разъемом для наушников.