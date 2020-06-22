Samsung Galaxy M31s получит аккумулятор на 6000 мАч

В сети появились подробности о недорогом смартфоне Samsung Galaxy M31s, который еще не был представлен официально. Судя по всему, корейский гигант собирается пополнить ассортимент среднебюджетных моделей с огромным аккумулятором, потому что устройству прочат батарею ёмкостью 6000 мАч. Также, по данным бенчмарка Geekbench, аппарат получит фирменную восьмиядерную платформу Exynos 9611 и получит 6 ГБ оперативной памяти.

Что до его предшественника Galaxy M31, то он оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+, врезанной в экран фронтальной камерой на 32 Мп, основной квадрокамерой с датчиками на 64, 8, 5 и 5 Мп, дактилоскопом на задней крышке, однокристальной системой Exynos 9611, батареей на 6000 мАч, поддержкой быстрой 15-Вт зарядки, Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, FM-радио, USB Type-C, а также 3,5 мм разъемом.
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