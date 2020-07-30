Samsung Galaxy M31s порадовал характеристиками

Довольно длительное время на просторах интернета обсуждали релиз смартфона Samsung Galaxy M31s, который, как многие думали, будет слегка улучшенной версией оригинального гаджета. Оказалось, что на самом деле это практически новый смартфон с большим дисплеем с диагональю 6,5 дюймов, камерой внутри дисплея, производительной начинкой и прочими бонусами, которые позволят наслаждаться устройством в полной мере. При этом производитель решил не делать ничего удивительного в плане стоимости - это довольно доступное решение, которое отлично справляется со всеми задачами. Если пользователю не нужен флагман, а это очень дорого, он может просто приобрести себе смартфон Samsung Galaxy M31s. За свои деньги это лучшее решение на текущий момент, так что ждем релиза.