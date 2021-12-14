Samsung Galaxy M33 5G получит АКБ на 6000 мАч

Один из южнокорейских регуляторов одобрил выход смартфона Samsung Galaxy M33 5G (модельное наименование EB-BM336ABN), а заодно и раскрыл ёмкость его аккумулятора – 6000 мАч. Сообщается, что аппарат также получит защиту в соответствии со степенью IP67, а вот 3,5-мм гнезда для наушников у него не будет.

Ранее сообщалось, что Galaxy M33 5G окажется переименованным Galaxy A33 5G, которому прочат 6,4-дюймовый Super AMOLED Infinity-U дисплей с разрешением Full HD+, корпус толщиной 8,1 мм и 9,7 мм с учетом выступа камеры, а также черную, белую, оранжевую и синюю расцветки.