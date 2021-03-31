Samsung Galaxy M42 5G получит SoC Snapdragon 750G

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy M42 5G, который еще не был представлен официально. Согласно бенчмарку, аппарат оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 750G с тактовой частотой 1,8 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом для мобильных сетей пятого поколения, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 11. В однопоточном тесте смартфон набрал 650 баллов, а в многопоточном – 1779 баллов.

По предварительным данным, аппарат также получит батарею ёмкостью 6000 мАч и многомодульную тыльную камеру с главным датчиком разрешением 64 Мп. Что до модели Galaxy M42 4G, то она будет основана на процессоре Snapdragon 732G.
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