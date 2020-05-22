Samsung Galaxy M51 все-таки получит квадрокамеру

Сетевые источники поделились новым рендером и порцией подробностей о смартфоне среднего уровня Samsung Galaxy M51 (SM-M515F), который должен стать обновленной версией бестселлера Samsung Galaxy A51. Если ранее сообщалось, что смартфон получит лишь тройную основную камеру, то свежие слухи прочат ему квадрокамеру с главным датчиком Samsung ISOCELL GW1 разрешением 64 Мп. Также устройство оснастят 64 или 128 ГБ флэш-памяти, подэкранным дактилоскопом и предустановленной операционной системой Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0. Официальный дебют Galaxy M51 ожидается уже в июне этого года.