Samsung Galaxy M51 все-таки получит квадрокамеру

Сетевые источники поделились новым рендером и порцией подробностей о смартфоне среднего уровня Samsung Galaxy M51 (SM-M515F), который должен стать обновленной версией бестселлера Samsung Galaxy A51. Если ранее сообщалось, что смартфон получит лишь тройную основную камеру, то свежие слухи прочат ему квадрокамеру с главным датчиком Samsung ISOCELL GW1 разрешением 64 Мп. Также устройство оснастят 64 или 128 ГБ флэш-памяти, подэкранным дактилоскопом и предустановленной операционной системой Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0. Официальный дебют Galaxy M51 ожидается уже в июне этого года.

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