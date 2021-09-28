Samsung Galaxy M52 5G представлен официально

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M52 5G, которая при толщине в 7,4 мм и массе 173 грамма получила батарею ёмкостью 5000 мАч. Новинку также оснастили поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, 6,7-дюймовым Super AMOLED Infinity-O дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 12 Мп и 5 Мп, боковым дактилоскопом и предустановленной ОС Android 11. Вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в Индии в 365 долларов. Старт продаж намечен на 3 октября.