Samsung Galaxy M55 получит 120-Гц экран OLED

Профильное издание Sammobile раскрыло основные характеристики смартфона Samsung Galaxy M55, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 4-нм 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 c тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 644, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью аж 45 Вт (как в топовом Galaxy S24 Ultra), 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, крупным OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и тройной основной камерой с оптической стабилизацией изображения в главном модуле. Также корейский гигант готовит к выходу смартфон Galaxy A55, который будет отличаться фирменной однокристальной системой Exynos 1480.