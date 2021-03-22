Samsung Galaxy M62 5G получил сертификацию в Индии

Несколько дней назад компания Samsung Официально представила смартфон Galaxy A52, выпустив устройство в двух вариантах — с поддержкой привычного 4G и с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, они же 5G. Правда, стоит отметить, что вариант с 4G был представлен только в Индии, после чего инсайдеры заявили, что компания все же привезет смартфон с 5G в данную страну, но уже под другим названием. Теперь смартфон под названием Samsung Galaxy M62 получил все необходимые сертификаты перед релизом, так что пользователи местного рынка совсем скоро смогут получить доступ к новому смартфону с современным модемом сотовой сети. Другое дело, что сама сеть в стране пока что не представлена, как и по всему остальному миру, но это уже тонкости.