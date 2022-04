Samsung Galaxy M62 получает обновление One UI 4.1 на базе Android 12

Samsung Galaxy M62, анонсированный в прошлом году с One UI 3.1 на базе Android 11, получает обновление One UI 4.1 на основе Android 12. Обновление приносит обновленный дизайн Galaxy M62 с обычными настройками Android 12 и One UI 4.1. Обновление также увеличивает уровень исправления безопасности Android на смартфоне до марта 2022 года.

Новая прошивка поставляется с версией M625FXXU2BVC3 и распространяется в Европе, Саудовской Аравии, Бразилии, Индонезии и ОАЭ. Если вы еще не получили обновление, вы можете проверить ее вручную, перейдя в меню « Настройки » > « Обновление программного обеспечения » вашего Galaxy M62 .