Samsung Galaxy M90

Samsung работает над новым устройством под названием Galaxy M90, которое, как ожидается, будет представлено в октябре или ноябре. Ожидается, что он будет оснащен высококлассным оборудованием и агрессивным ценником.

По словам консультанта Ишана Агарвала, Samsung работает над Galaxy M90, который будет иметь номер модели SM-M905F. Подсказка также подтверждает, что Galaxy M90 имеет внутреннее кодовое название R6. На данный момент мало что известно об этом смартфоне, но ожидается, что он будет запущен в ноябре в Индии.

Агарвал упоминает, что Galaxy M90, как ожидается, будет таким же, как грядущий смартфон Samsung Galaxy A90 . Это интересно, поскольку в 5G-версии Galaxy A90 появилась утечка, демонстрирующая Qualcomm Snapdragon 855 SoC. Samsung может заменить процессор на более экономичный, например, Snapdragon 710 SoC или Snapdragon 730 SoC, но на данный момент это всего лишь предположение.

До сих пор в Galaxy A90 просочилась информация о том, что устройство будет оснащено 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED Infinity-U с выемкой капли вверху. Ожидается, что он будет в 4G и 5G вариантах, которые будут оснащены различным оборудованием. Говорят также, что он упакован в батарею емкостью 4400 мАч.