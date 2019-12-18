Samsung Galaxy Note 10 Lite готовится к релизу

Практически все современные крупные производители смартфонов весьма активно выпускают упрощенные версии своих смартфонов. Например, компания Samsung официально готовит к релизу смартфон Samsung Galaxy Note 10 Lite, который проигрывает своей старшей модели по ряду параметров, но все еще остается весьма интересным продуктом. Дело в том, что производителю не нужно заниматься разработкой дизайна устройства, не нужно прорабатывать компоновку внутри смартфона. Достаточно поставить дисплей более низкого разрешения, заменить процессор на более слабый и уменьшить объем оперативной памяти. Все, получается доступный смартфон при минимальных затратах на производство и исследования. Именно поэтому такие гаджеты и популярны.