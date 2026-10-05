Представлен смартфон OPPO F35 5G с батареей на 8000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью OPPO F35 5G, главной особенностью которой стала батарея ёмкостью 8000 мАч. Новинка также получила 6,57-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2372:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1400 нит, 100% покрытием цветовой гаммы DCI-P3 и ШИМ-регулировкой яркости с частотой 2160 Гц, 6-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 6360 MAX с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MC2, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ встроенной памяти, UFS 2.2, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 50 Мп с автофокусировкой, поддержку 80-Вт быстрой проводной зарядки SuperVOOC, стереодинамики, подэкранный дактилоскоп, поддержку сетей 5G, предустановленную ОС Android 16 с фирменной прошивкой ColorOS 16.0, корпус толщиной 8,8 мм и массой 205 граммов, прочность по стандарту MIL-STD-810H и защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K. Цена базовой конфигурации на дебютном индийском рынке составила эквивалент 405 долларов.