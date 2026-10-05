Представлен смартфон OPPO F35 5G с батареей на 8000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью OPPO F35 5G, главной особенностью которой стала батарея ёмкостью 8000 мАч. Новинка также получила 6,57-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2372:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1400 нит, 100% покрытием цветовой гаммы DCI-P3 и ШИМ-регулировкой яркости с частотой 2160 Гц, 6-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 6360 MAX с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MC2, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ встроенной памяти, UFS 2.2, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 50 Мп с автофокусировкой, поддержку 80-Вт быстрой проводной зарядки SuperVOOC, стереодинамики, подэкранный дактилоскоп, поддержку сетей 5G, предустановленную ОС Android 16 с фирменной прошивкой ColorOS 16.0, корпус толщиной 8,8 мм и массой 205 граммов, прочность по стандарту MIL-STD-810H и защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K. Цена базовой конфигурации на дебютном индийском рынке составила эквивалент 405 долларов.

Дисплей для iPhone Duo стоит 250 долларов…
По данным инсайдера Instant Digital, Apple подписала с Samsung эксклюзивный трёхлетний контракт на постав…
HONOR Magic 9 показали на первом рендере …
Компания HONOR опубликовала первый тизер смартфона Magic 9, официальный релиз которого ожидается в следую…
Apple будет выпускать чипы с Broadcom…
Компания Apple объявила о заключении нового многолетнего соглашения с Broadcom, в рамках которого компани…
Смартфон REDMI 17 с ёмкой батареей оценили в 18 тысяч рублей…
Отечественные ритейлеры дали старт продажам смартфона REDMI 17, главной особенностью которого стал аккуму…
Samsung не решила проблему красного экрана в Galaxy S26 Ult…
Компания Samsung выпустила программное обновление, призванное устранить красноватый оттенок дисплея у нек…
ЕС вынудила Google сделать Android открытым для ИИ-конкурент…
Европейский союз обязал Google предоставить конкурирующим ИИ-помощникам и поисковым системам более широки…
Google Pixel 11 Pro Fold показали на новых рендерах…
Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал качественные изображения складного смартфона Google Pixel …
Представлен компактный флагманский смартфон Xiaomi 18 Pro …
Компания Xiaomi объявила о выпуске флагманского смартфона Xiaomi 18 Pro, который базируется на новой 2-на…
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор Infinix HOT 70: Helio G100 Ultimate, экран 120 Гц и батарея 6000 мАчОбзор Infinix HOT 70: Helio G100 Ultimate, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor