Защищенный смартфон Ulefone Armor 35 Pro оценили в 430 долларов

Профильное издание GSMArena объявило, что продажи защищенного смартфона Armor 35 Pro стартуют 7 декабря по цене 430 долларов. Новинку оснастили лазерным дальномером с дальностью действия до 1200 метров и точностью более 98% (технология Time-of-Flight (ToF) с полупроводниковым лазером с длиной волны 905 нм), светодиодным фонарем на тыльной панели с яркостью 800 люмен и выделенной кнопкой управления, батареей ёмкостью 11000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной и 10-Вт обратной проводной зарядок, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G200 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 700 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX766) и 16 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, камерой ночного видения, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, модулем NFC, боковым дактилоскопом, двумя динамиками мощностью до 107 дБ и интерфейсом uSmart для подключения аксессуаров.