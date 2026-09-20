Официально: Red Magic 12 Pro+ готов к выходу

Компания RedMagic объявила, что официальная презентация флагманского смартфона Red Magic 12 Pro+ состоится в октябре в Китае. Производитель пока не раскрывает характеристики грядущей новинки, но от нее можно ждать топовой производительности, продвинутой системы охлаждения и геймерского дизайна.

Напомним, что еще актуальный Red Magic 11 Pro оснащается 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, системой охлаждения с вентилятором Yufeng 4.0 со скоростью вращения до 24000 об/мин, оперативной памятью LPDDR5T и флеш-памятью UFS 4.1 PRO, фирменным игровым чипом Red Core R4, 6,85-дюймовым экраном с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, 50-Мп сдвоенной основной камерой с оптической стабилизацией, подэкранной фронтальной камерой, батареей ёмкостью 7500 мАч и поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки с технологией байпасной зарядки.