Samsung Galaxy Note 9 будет стоить 90 тысяч рублей

Совсем недавно стало известно о том, что в России уже продается еще не представленная официально беспроводная зарядная станция Samsung Wireless Charger Duo, оцененная в 6 990 руб. Новая утечка по теперь уже другому устройству, которое также будет анонсировано на презентации 9 августа, вновь пришла из нашей страны. Источники поделились фотографией упаковки смартфона Samsung Galaxy Note 9, которую, как утверждается, предоставил сотрудник сети «Связной». Сообщается, что смартфоны ждут начала продаж на складах.

Упаковка подтверждает характеристики, которые были в предыдущих утечках: 6,4 дюймовый дисплей, сдвоенная с датчиками по 12 Мп, фронтальная камера на 8 Мп, поддержка замедленной съемки 960 к/с, электронное перо S Pen с дистанционным управлением, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 4000 мАч, стереодинамики AKG, беспроводная зарядка, защита по стандарту IP68, сканер радужной оболочки и сканер отпечатков пальцев. Цена версии на 128 ГБ составит 69 990 рублей, а за модель с 512 ГБ придется выложить 89 990 рублей.