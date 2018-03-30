Samsung Galaxy Note 9 на первых рендерах

В сети сейчас ходит очень много слухов относительно нового смартфона Samsung Galaxy Note 9, который должен удивить пользователей намного больше, чем S9, который еще и работает через раз. Официальной информации о новом Note нет, пока что компания даже не называет дату анонса, но в сети уже поползли слухи, что продует должен получить более емкую батарею, чтобы вы могли дольше работать с экраном в высоком разрешении. Для кого-то это важный момент, ведь смартфоны и правда быстро теряют заряд, а если у продукта еще и разрешение 2К или что-то в таком духе, то вообще экран ест батарею прямо на глазах. Вот производитель и решил, что нужно бы сделать свой гаджет более привлекательным в этом плане. Посмотрим, что будет в итоге, а пока что вот вам картинка от дизайнера, который фантазирует на тему дизайна нового устройства.