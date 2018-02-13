Samsung Galaxy Note 9 не получит сканер отпечатков пальцев в экране

Флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 9 не получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Как и в случае с еще не представленным официально Galaxy S9, аппарат получит дактилоскоп на привычном месте – задней панели под двойной камерой. Об этом сообщает корейское издание The Bell. Причиной отказа от продвинутой технологии стали изогнутые OLED-экраны Infinity Display, в которые тяжело интегрировать оптические ридеры. По словам источника, корейцы сделают ставку на ультразвуковые сканеры, но эта технология не будет готова к июню. Именно в первый месяц лета должно начаться массовое производство Samsung Galaxy Note 9.