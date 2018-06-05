Появилась информация, что релиз Samsung Galaxy Note 9 перенесли на август этого года. Пока что говорить с уверенностью об этом довольно проблематично, так как это лишь слух, а официального ответа пока что не пришло. С другой стороны, если компания действительно перенесет смартфон на август, то будут явные проблемы с продажами — до релиза нового смартфона яблочной компании останется всего месяц. Не будем даже говорить о том, что Apple обычно тормозит продажи всех конкурентов только благодаря ажиотажа вокруг новых релизов. Сейчас информации о Samsung Galaxy Note 9 предостаточно, но она не выглядит так, как будто этот смартфон действительно может конкурировать с яблочным флагманом. Остается лишь надеяться, что производитель выберет более подходящую дату для релиза и не прогадает.