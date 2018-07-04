Samsung Galaxy Note 9 показали на фото

На просторах интернета появились фотографии мобильного телефона Samsung Galaxy Note 9 в защитных чехлах. Это достаточно популярная тема, ведь производители чехлов частенько плохо следят за безопасностью секретных данных, плюс сами покупают слитые фотографии, дабы первым выпустить аксессуары в свет. Если верить фото, новый смартфон будет очень слабо отличаться от того продукта, что вы видели в прошлом году. Здесь тоже установлена камера со сканером отпечатков пальцев на тыльной панели, тоже имеется большой дисплей и прямоугольная форма корпуса. Отличное решение для повседневной жизни и активной работы, но не могу сказать, что это лучший дизайн на рынке. Пользователи хотят получить больше интересных вариантов, а потом выбирать самое лучшее, а пока что все сводится к банальному улучшению того, что уже есть.