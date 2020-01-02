Samsung Galaxy Note 9 получила Android 10

Версия программного обеспечения N960FXXU4DSLB включает исправление безопасности от декабря 2019 года. Полноценное обновление One UI 2.0 Android 10 весит около 1,9 ГБ. Он доступен только для пользователей бета-версии, базирующихся в Индии и Великобритании, и скоро появится в других регионах.

Пользователи бета-версии Android 10 могут получить стабильное обновление Android 10, перейдя в меню Настройки> Обновление программного обеспечения и выбрать Загрузить и Установить. В обновлении One UI 2.0 представлены все стандартные функции Android 10, такие как темный режим для всей системы, более плавные анимации, полноэкранные жесты, настраиваемые системные значки и цвета, улучшенное взаимодействие и инновации в области мультимедиа, биометрических данных, упрощенного управления или операция одной рукой.