Samsung Galaxy Note10 оснастят четырьмя задними камерами

Грядущая Galaxy Note10 будет иметь четыре задние камеры. Предполагаемый номер модели - SM-N975F, что говорит о том, что Galaxy Note10 с четырьмя задними камерами может быть вариантом 5G.

Ожидается использование дисплея Infinity O и это означает, что Galaxy Note10 может поставляться с большим дисплеем в том же форм-факторе, что и Galaxy Note9. Samsung Galaxy Note 10 будет предложен в модификациях с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти. При этом, скорее всего, топовая версия телефона получит корпус из керамики и стоить будет более чем $2100.