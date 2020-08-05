Samsung Galaxy Note20 Ultra оценен в 100 тысяч рублей

Компания Samsung представила топовый смартфон Note20 Ultra, который появится в российской продаже 21 августа по цене в 99 990 за вариант с 8/256 ГБ памяти (без 5G) и 119 990 рублей за версию с 12/512 ГБ (с 5G). Новинку оснастили 6,9-дюймовым загнутым на края Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением WQHD+, соотношением сторон 19,3:9 и временем отклика 9 мс, врезанной в экран 10-Мп фронтальной камерой, фирменным чипсетом Exynos 990 с модемом 5G Exynos Modem, основной камерой с модулями на 12-Мп, 108-Мп и 12-Мп с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, защитой от воды и пыли IP68, ультразвуковым дактилоскопом с отдельным чипом безопасности, аккумулятором на 4500 мАч, быстрой проводной и беспроводной зарядкой и стереодинамиками от AKG с поддержкой Dolby Atmos.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note20 Ultra
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