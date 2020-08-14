Samsung Galaxy Note20 проигрывает по популярности предшественнику

Сетевые источники сообщают о том, что смартфоны серии Samsung Galaxy Note 20 уступают по количеству предзаказов предшественникам в лице Galaxy Note10. Например, у себя на родине Samsung получила 1,17 млн заказов на Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, что на 10% меньше, чем в случае с предыдущим поколением. Львиная доля покупателей предпочитают более дорогую модель Note20 Ultra – в России на нее приходится около 80% от всех предзаказов.

Напомним, что Galaxy Note20 оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus-дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19,3:9, врезанной в экран 10-Мп фронтальной камерой, топовым чипсетом Exynos 990, тройной тыльной камерой с телефото-модулем на 64-Мп с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, основным модулем на 12-Мп с автофокусом 2PD и OIS, а также сверширокоуольным модулем на 12 Мп, защитой от воды и пыли IP68, батареей на 4300 мАч, ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев с отдельным чипом безопасности, поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки и стереодинамиками от AKG с поддержкой Dolby Atmos.