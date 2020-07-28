Samsung Galaxy Note20 стоит дорого

На просторах интернета довольно активно обсуждают новость о том, что компания Samsung планирует сделать свои смартфоны более дорогими и это будет серьезный скачок на самом деле. Теперь у нас появилась более интересная информация по этому поводу, ведь производитель уже готовит Galaxy Note20 к релизу. Оказалось, что у этого нового флагмана будет стоимость в 1400 долларов за самую топовую версию. Это и правда очень дорого на фоне того, что некоторые компании продают свои флагманы вдвое дешевле. Конечно, у корейского производителя свои сильные стороны и преимущества, но если речь идет про настолько серьезный рост цены, то и бонусы должны быть тоже заметные. Пока что об этом у нас нет никакой информации, что крайне грустно слышать.