Samsung Galaxy Note9 обновится до Android 9.0 Pie 15 января

Турецкое подразделение компании Samsung опубликовало свежий график обновления смартфонов до операционной системы Android 9.0 Pie в составе прошивки One UI. Итак, Samsung Galaxy Note9 обновится уже 15 января, а модели Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Note8 получат Android Pie ровно через месяц. Что до актуальных флагманов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+, то они начали получать стабильную версию Android Pie, хотя изначально обновление планировалось на январь.

Напомним, что Samsung Galaxy Note 9 оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с соотношение сторон 18,5:9 и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, чипсетами Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845 в зависимости от региона, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч с беспроводной зарядкой, сканером отпечатков пальцев, защитой от влаги и пыли на уровне IP68, а также обновленным стилусом S Pen.