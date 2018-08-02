Samsung Galaxy On8 (2018) вышел с большим дисплеем

Некоторое время назад абсолютно все пользователи считали, что диагональ дисплея в 4 дюйма — идеал. Потом развитие технологий позволило поднять диагональ до 5,5 дюймов и пользователи вновь заговорили, что это максимум, дальше идти уже не стоит. Теперь в продажу поступил Samsung Galaxy On8 (2018) с диагональю 6 дюймов — настоящий монстр по меркам 2016 года, но сейчас это вполне нормальный адекватный продукт. У Huawei диагональ дисплея нового смартфона достигла 7 дюймов, так что это вполне компактный продукт. Стоит отметить, что корейская компания отказалась от вставки в верхней части экрана, так что здесь полноценная диагональ получается. Если вы давно хотели себе большой дисплей и смартфон от известной компании, то это одно из лучших решений на мобильном рынке. Ждем релиза в России, чтобы узнать цену.