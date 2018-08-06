Samsung Galaxy On8 и его характеристика

Компания Samsung выпустила новый бюджетный смартфон. Не обошлось без лицевой камеры на 16 Мп и основной на (5 +16 Мп) со вспышкой, приемника GPS, 4 Гб ОЗУ, адаптеров Wi-Fi и Bluetooth 4.2 LE, флэш-накопителя на 64 Гб (поддержка карт microSD до 256 Гб), аккумулятора на 3500 мА/ч, FM-тюнера, сканера отпечатка пальца и аудио-разъема для наушников (3,5 мм).В сердце модели лежит 8-ядерный (до 1,8 ГГц) чипсет Snapdragon 450 архитектуры ARM Cortex-A53 и графика Adreno 506. Предусмотрен модем LTE, позволяющий передавать данные со скоростью до 300 Мбит/с.Гаджет оборудован экраном Super AMOLED (18,5:9) с 6-дюймовой диагональю (разрешение 1480 × 720 точек).Стоимость смартфона составит 250 долларов.