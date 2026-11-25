Для расширения возможностей съёмки предусмотрены дополнительные аксессуары, включая телеконвертеры с фокусным расстоянием 200 и 500 мм, а также специальную расширительную рамку от SmallRig. Фронтальная камера получила разрешение 55 Мп и дополнена датчиком глубины с поддержкой 3D — по умолчанию она делает снимки в квадратном формате, что позволяет выбирать кадрирование на свой вкус. В основе HONOR Magic 9 Pro Max лежит 2-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, работающий в паре с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, также смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 80 Вт. Стоит отметить, что это первый международный запуск смартфона — ранее он был доступен только в Китае, теперь же, видимо, устройство будут продавать с более широкой географией.