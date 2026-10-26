Эмулятор Delta обновили для поддержки iPhone Duo

Эмулятор Delta получил крупное обновление с множеством новых функций и улучшений в области совместимости. Одним из главных нововведений стала оптимизация для iPhone Duo — обновление оценят пользователи, которым интересно, насколько хорошо складной флагман Apple справляется с эмуляцией игр для Nintendo DS. По словам создателя Delta Райли Тестута, скины контроллеров адаптированы под все положения устройства как в портретной, так и в альбомной ориентации. При этом пользователи по-прежнему могут запускать другие приложения и пользоваться режимом многозадачности с разделением экрана. Если сложить iPhone Duo, эмулируемые игры для Nintendo DS перейдут в спящий режим — так же, как это происходит с настоящей консолью при закрытии крышки.

Поддержка Sega Genesis также сопровождается новыми скинами контроллеров для iPhone и iPad, которые воспроизводят внешний вид оригинального геймпада консоли. Кроме того, в эмуляторе появилась функция DLC, позволяющая добавлять пользовательский контент в классические игры. Речь идёт, в частности, о специальных предметах, редких персонажах и других игровых возможностях. Кроме того, в Delta 2.0 появились и экспериментальные функции. Одна из них обеспечивает поддержку устройств GB и SN Operator от Epilogue, позволяющих запускать на iPhone и iPad игры с оригинальных картриджей Nintendo. Другая новинка — Custom Filters, с помощью которой можно менять внешний вид игр при помощи фильтров в настройках.
Флагман OPPO Find X10 Pro Max получит три 200-Мп камеры …
Известный информатор Дебаян Рой поделился подробностями о флагманском камерофоне OPPO Find X10 Pro Max, р…
Смартфон Vivo X300e появился в продаже …
Компания Vivo выпустила в китайскую продажу представленный несколько дней назад смартфон Vivo X300e. Аппа…
iQOO Z11 получит батарею на 7050 мАч …
Компания iQOO раскрыла подробности о смартфоне iQOO Z11, который будет официально представлен 20 августа.…
Vivo X500 Pro получит камеру Sony Zeiss Super Dynamic …
Компания Vivo раскрыла подробности о флагманских смартфонах X500 Pro и X500 Pro Max, которые будут предст…
Huawei разрабатывает Nova 16 SE с батареей на 8000 мАч…
Сегодня появилась информация о том, что компания Huawei готовит к выпуску новый смартфон серии Nova SE. Э…
RedMagic 12 Pro+ побил рекорд в Geekbench 7…
Смартфон RedMagic 12 Pro+ появился в базе Geekbench 7, где продемонстрировал, вероятно, самые высокие рез…
Европейская версия Vivo X500 Pro Max будет дороже iPhone 18 …
Авторитетный инсайдер Роланд Квандт раскрыл европейские цены серии флагманских смартфонов Vivo X500 Pro. …
Sony не выпустит Android 17 для Xperia 10 VI…
Когда более двух лет назад компания Sony представила смартфон среднего класса Xperia 10 VI на базе процес…
Обзор HUAWEI Pura 90s Pro Max. Главный камерофон с четырехкратным зумом и телевиком на 200 МпОбзор HUAWEI Pura 90s Pro Max. Главный камерофон с четырехкратным зумом и телевиком на 200 Мп
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor