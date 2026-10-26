Эмулятор Delta обновили для поддержки iPhone Duo

Эмулятор Delta получил крупное обновление с множеством новых функций и улучшений в области совместимости. Одним из главных нововведений стала оптимизация для iPhone Duo — обновление оценят пользователи, которым интересно, насколько хорошо складной флагман Apple справляется с эмуляцией игр для Nintendo DS. По словам создателя Delta Райли Тестута, скины контроллеров адаптированы под все положения устройства как в портретной, так и в альбомной ориентации. При этом пользователи по-прежнему могут запускать другие приложения и пользоваться режимом многозадачности с разделением экрана. Если сложить iPhone Duo, эмулируемые игры для Nintendo DS перейдут в спящий режим — так же, как это происходит с настоящей консолью при закрытии крышки.

Поддержка Sega Genesis также сопровождается новыми скинами контроллеров для iPhone и iPad, которые воспроизводят внешний вид оригинального геймпада консоли. Кроме того, в эмуляторе появилась функция DLC, позволяющая добавлять пользовательский контент в классические игры. Речь идёт, в частности, о специальных предметах, редких персонажах и других игровых возможностях. Кроме того, в Delta 2.0 появились и экспериментальные функции. Одна из них обеспечивает поддержку устройств GB и SN Operator от Epilogue, позволяющих запускать на iPhone и iPad игры с оригинальных картриджей Nintendo. Другая новинка — Custom Filters, с помощью которой можно менять внешний вид игр при помощи фильтров в настройках.