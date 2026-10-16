Samsung Galaxy F70 5G получит тонкий корпус

Компания Samsung объявила, что смартфон Galaxy F70 5G будет официально представлен в Индии уже 18 октября. Также производитель подтвердил наличие Super AMOLED-экрана с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 и каплевидным вырезом для селфи-камеры, корпуса с плоской рамкой и толщиной 7,5 мм, тройной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камеры на 13 Мп, фирменной однокристальной системы Exynos 1330, батареи ёмкостью 5000 мАч и поддержки 25-Вт быстрой проводной зарядки.

Напомним, что в августе в Индии был выпущен смартфон Samsung Galaxy F70 Pro 5G, который получил 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1080:2340 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, оперативную память LPDDR5X, флэш-память UFS 3.1, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (OIS), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 12 Мп, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт и ОС Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8.5. Цена смартфона составила эквивалент 250 долларов.
Samsung передумала ставить в Galaxy S27 Ultra новый телеобъе…
Несколько недель назад появились слухи о том, что Samsung изменит телеобъектив с большим фокусным расстоя…
В сеть утекли пресс-рендеры Samsung Galaxy Z Fold8 Wide …
Авторитетный информатор Роланд Квандт опубликовал качественные рендеры и подробности о складном смартфоне…
Смартфон Moto G Max с АКБ на 7000 мАч готов к выходу …
Компания Motorola объявила, что 14 августа в Индии будет представлен смартфон Moto G Max. Производитель п…
Oppo выпустила A7 Pro Max 5G за пределами Китая…
Компания Oppo постепенно расширяет географию продаж одного из своих наиболее интересных смартфонов средне…
REDMI K100 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона REDMI K100 P…
Samsung Galaxy S23 FE не получит Android 18…
Служба поддержки Samsung объявила, что смартфон Galaxy S23 FE не будет обновлен до операционной системы A…
Qualcomm позволит запускать ПК-игры на смартфонах…
Флагманские Android-смартфоны уже обладают огромной вычислительной мощностью, однако им пока не хватает о…
HUAWEI Mate 90 Pro оценили в 1045 долларов …
Помимо топового Mate 90 Pro Max и базового Mate 90, компания Huawei представила сегодня модель Mate 90 Pr…
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor