Samsung Galaxy F70 5G получит тонкий корпус

Компания Samsung объявила, что смартфон Galaxy F70 5G будет официально представлен в Индии уже 18 октября. Также производитель подтвердил наличие Super AMOLED-экрана с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 и каплевидным вырезом для селфи-камеры, корпуса с плоской рамкой и толщиной 7,5 мм, тройной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камеры на 13 Мп, фирменной однокристальной системы Exynos 1330, батареи ёмкостью 5000 мАч и поддержки 25-Вт быстрой проводной зарядки.

Напомним, что в августе в Индии был выпущен смартфон Samsung Galaxy F70 Pro 5G, который получил 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1080:2340 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, оперативную память LPDDR5X, флэш-память UFS 3.1, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (OIS), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 12 Мп, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт и ОС Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8.5. Цена смартфона составила эквивалент 250 долларов.