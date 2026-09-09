Складной смартфон iPhone Duo оценили в 2000 долларов

Компания Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo, который базируется на фирменной однокристальной системе A20 Pro с дополнительным чипом Display Engine. Новинку также оснастили 5,4-дюймовым внешним экраном, 7,6-дюймовым внутренним экраном (оба с поддержкой ProMotion, Always On, стилуса Apple Pencil с USB-C и пиковой пиковой яркость 3000 нит), встроенным в боковую кнопку Touch ID, конструкцией с титановым сплавом, стеклом Ceramic Shield, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, двумя аккумуляторами, который обеспечиваю 21 час воспроизведения видео, сдвоенной основной камерой с модулями на 48 Мп и 48 Мп (сверхширик). Цена смартфона составила 2000 долларов за базовую конфигурацию с 256 ГБ встроенной памяти.