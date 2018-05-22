Samsung Galaxy S Light Luxury показали официально

Компания Samsung анонсировала новый мобильный телефон Samsung Galaxy S Light Luxury, который должен был выйти под названием S8 Lite. Это более простая версия флагманского устройства, которая должна порадовать потенциальных покупателей дисплеем типа Infinity Display и производительностью за счет чипа Snapdragon 660. Здесь точно такие же варианты дисплеев и их диагональ не меняется, точно такой же дизайн корпуса, сканеры и все в таком духе. Просто производитель изменил производительность до более низкого уровня и предоставил пользователям возможность посмотреть на флагман с меньшим ценником. Учитывая, что далеко не все играют в игры, устройство вполне может стать популярным — классный смартфон за адекватные деньги от известного бренда разберут как горячие пирожки. Ждем цен для России.