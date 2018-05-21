Samsung Galaxy S Light Luxury получил Snapdragon 660

Компания Samsung представила в Китае смартфон Galaxy S Light Luxury, который ранее фигурировал в слухах как потенциальный Samsung Galaxy S8 lite. Новинку оснастили 5,8-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 2220:1080 пикселей, процессором Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ энергозависимой памяти, 16-Мп основной камерой с диафрагмой F/1,7 и без системы оптической стабилизации изображения, 8 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки через разъем USB-C и беспроводной зарядки, защитой от пыли и влаги по стандарту IP68, 3,5 мм аудиоразъемом, сканером отпечатков пальцев, сканером радужной оболочки глаза и кнопкой для голосового помощника Bixby. Цена смартфона в Китае составляет 625 долларов.