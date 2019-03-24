Samsung Galaxy S10 5G и его функции

Смартфон S10 5G, в отличие от других смартфонов серии Galaxy S10, лишен слота для карты памяти. Кроме того, смартфон для LG Uplus немного короче и тоньше международной версии (162,2 х 77,1 х 7,8 мм против 162,6 х 77,1 х 7,94 г). Несмотря на это, он на 10 г тяжелее: 208 г у LG Uplus и 198 г в глобальной версии.Корейский сотовый оператор LG Uplus является частью LG Electronics, он активно предлагает своим клиентам смартфоны Samsung. Сегодня он начал приём предзаказов на Galaxy S10 5G – причём оператору досталась улучшенная версия девайса, недоступная в других странах. Самое заметное отличие – появление модификации с 512 ГБ встроенной памяти (у глобального S10 5G только один вариант: 256 ГБ). О стоимости смартфона пока неизвестно.