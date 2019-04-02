Samsung Galaxy S10 5G поступит в продажу в Южной Корее 5 апреля.

Запуск S10 5G предшествует завершению планов Южной Кореи стать первой страной, развернувшей 5G по всей стране. Несмотря на то, что сеть 5G в Южной Корее технически функционирует с 1 декабря, операторы мобильной связи отложили официальный запуск, поскольку совместимые устройства еще не готовы к продаже. Разногласия по поводу ценообразования с правительством Южной Кореи еще более усугубили задержку. Южнокорейские операторы наконец-то утвердили тарифные планы на устройства 5G. Samsung не подтвердил даты выпуска S10 5G в других странах. Однако, если все пойдет по плану, американские и британские клиенты смогут купить телефоны уже в этом году.