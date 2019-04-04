Samsung Galaxy S10 5G выйдет 16 мая

5G все больше и больше продолжает завоевывать рынки, в результате чего в скором времени компания Samsung собирается выпустить новинку Galaxy S10 5G. Самыми первыми городами, которые получили подключение следующего поколения, стали Чикаго и Миннеаполис.

Примерная дата выхода нового устройства запланирована на 16 мая в Big Red.

Samsung Galaxy S10 5G выходит в рамках сетевой поддержки. У него будет самый большой в линейке экран с диагональю 6,7 дюйма и самый большой аккумулятор - 4500 мАч с самой быстрой проводной зарядкой 25 Вт.