Samsung Galaxy S10 Lite получит ёмкий аккумулятор

В сети появилась новая порция подробностей о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10 Lite, который еще не был представлен официально. Согласно утекшему в сеть документу, смартфон Samsung с каталожным номером SM-G770F получит аккумулятор ёмкостью 4370 мАч. Это намного больше, чем у обычного Galaxy S10 (3400 мАч) и чуть больше, чем у старшей модели Galaxy S10+ (4100 мАч). Ранее смартфон был обнаружен в базе данных бенчмарка Geekbench, который подтвердил наличие топового восьмиядерного процессора Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 10. Таким образом, версия Lite пока выглядит даже интереснее стандартного Galaxy S10.