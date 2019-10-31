Samsung Galaxy S10 Lite засветился в бенчмарке

Сетевые источники поделились результатами тестирования еще не представленного смартфона Samsung Galaxy S10 Lite в популярном бенчмарке Geekbench. Судя по данным бенчмарка, аппарат получил топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855, который используется в Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy Note 10 и Note 10+, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 10. В однопоточном тесте смартфон показал результат в 742 балла, в многопоточном – 2604 балла. Это вполне нормальные показатели для новенького Geekbench 5, который по-другому просчитывает производительность смартфонов, нежели версия Geekbench 4.