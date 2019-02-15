Samsung Galaxy S10+ c 12 ГБ ОЗУ засветился в бенчмарках

В базе данных двух самых популярных бенчмарков AnTuTu и Geekbench практически одновременно засветился премиальный смартфон Samsung Galaxy S10+ c 12 ГБ оперативной и 1 ТБ флэш-памяти. Причем в обоих вариантах была протестирована фирменная платформа Samsung Exynos 9820, а не Snapdragon 855. Galaxy S10+ набрал в AnTuTu 326 000 баллов, в то время как Lenovo Z5 Pro GT на Snapdragon 855 выбивает более 370 000 баллов. В многопоточном тесте в Geekbench Exynos 9820 набрал о 9753 баллов, в то время как смартфоны на Snapdragon 855 демонстрируют результат в 10000 баллов и больше. Официальный анонс флагманов линейки Samsung Galaxy S10 состоится уже 20 февраля.