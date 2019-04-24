Samsung Galaxy S10 + побеждает Huawei P30 Pro в тесте скорости

2019-04-24, Автор - Ganibal; Продукт - Samsung Galaxy S10 +; [35]
Очень сложно выполнить идеальный тест скорости смартфонов между собой, когда его проверяет человек.

Но, как показывают тесты скорости в стиле PhoneBuff, пользуется наибольшим доверием в Интернете - оно проводится с помощью механических рук, и тест повторяется несколько раз, чтобы обеспечить как можно более честный и точный результат. В последнем тесте скорости PhoneBuff Huawei P30 Pro идет против Samsung Galaxy S10 + с процессором Snapdragon 855, который использует 8 ГБ ОЗУ. Два телефона остаются конкурентоспособными во время теста, но в конечном итоге Galaxy S10 + удается удержать 7-секундное лидерство.


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