Samsung Galaxy S10+ подешевел в день старта продаж Huawei P30 Pro

2019-04-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S10+ ; [86]
Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung снизила стоимость своих флагманских смартфонов в день старта продаж Huawei P30 и P30 Pro. Правда, это касается только Объединённых Арабских Эмиратов. Итак, в ОАЭ Huawei P30 Pro стоит 925 долларов, что на 55 долларов дешевле доступного Galaxy S10+. Однако после снижения цены на 85 долларов, доступнее оказался уже корейский флагман. Также Samsung снизила стоимость Galaxy S10 и Galaxy S10e на $85 и $57 – теперь они обойдутся в 785 и 677 долларов. Планируется ли снижение цен в других странах, пока неизвестно.

Напомним, что Samsung Galaxy S10 оснащается 6,1-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением Quad HD+, тройной основной камерой на 12, 12 и 16 Мп, одинарной фронтальной камерой на 10 Мп, топовыми чипсетами Exynos 9820 или Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором на 3400 мАч.

Старшая модель отличается 6,4-дюймовым экраном, двойной фронтальной камерой на 10 и 8 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 4100 мАч. Керамическая версия отличается 12 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Также смартфоны оборудованы поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11 ax), поддержкой быстрой беспроводной зарядкой нового поколения Fast Wireless Charging 2.0 и возможностью подзаряжать другие гаджеты с поддержкой стандарта Qi, защитой от пыли и влаги по стандарту IP68 и предустановленной ОС Android 9.0 Pie.

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