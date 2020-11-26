Samsung Galaxy S10 получит новую ОС

Android 11 был выпущен для широкой публики 8 сентября 2020 года. Но, к сожалению, по сложившейся мировой традиции, не раньше января или февраля следующего года владельцы телефонов Samsung Galaxy даже не услышат что-либо об обновлении от Samsung. Правда, в этот раз ситуация немного изменилась, ведь менее чем за три месяца Samsung уже выпустила бета-версию своего интерфейса One UI 3.0, разумеется, на базе Android 11, для своих последних флагманов. Конечно, система все еще находится в стадии бета-тестирования, но, похоже, скоро состоится полноценный релиз. Например, даже флагман прошлого поколения получит обновление до свежей операционной системы, так как это отличная возможность получать удобную систему на смартфоне двухлетней давности.