Samsung Galaxy S10 с дыркой в экране

Некоторое время назад пользователи стали активно обсуждать новость о светодиодном кольце вокруг камеры в дисплее смартфона Samsung Galaxy S10. Конечно, занятие весьма спорное, ведь пока что сам производитель ничего не анонсировал и данные слухи не комментирует, так что вполне может оказаться, что камеры в дисплее и не будет. Тем не менее, в китайских социальных сетях появилась информация, что у смартфона Samsung Galaxy S10 будет светодиодное кольцо с разными функциями — оно будет показывать уровень заряда, уведомлять о сообщениях и так далее. Пока что звучит интересно, хотелось бы еще посмотреть на реализацию данной задумки и тогда можно было бы уже говорить о чем-то более предметно. Пока что это все странные слухи от источников, которые не вызывают доверия.