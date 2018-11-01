Samsung Galaxy S10 сравнили с Galaxy S9 и iPhone XS Max на фото

Дизайнер Бенджамин Гескин, который известен достоверными утечками по iPhone X, поделился новыми изображениями смартфона Samsung Galaxy S10. На первом рендере можно увидеть Samsung Galaxy S10 с вырезом прямо в дисплее. На двух других изображениях грядущий флагман сравнивается с Galaxy S9 и iPhone XS. Очевидно, что экран Galaxy S10 покрывает гораздо большую площадь передней панели, чем устройства с бровью или рамкой в верху. Напомним, что официальный анонс нового корейского флагмана ожидается в начале следующего года.