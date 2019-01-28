Samsung Galaxy S10+ сравнили с iPhone XS Max на рендере

Авторитетный скатель утечек Бенджамин Гескин опубликовал рендер, на котором iPhone XS Max сравнивается с еще не представленным официально Samsung Galaxy S10+. Конечно, в глаза сразу бросаются очень тонкие рамки вокруг экрана в случае с Galaxy S10+ и его необычный овальный вырез для фронтальной камеры. Дисплей флагмана Samsung займет большую часть передней панели при меньших габаритах. Официальный анонс серии смартфонов Samsung Galaxy S10 состоится на презентации Galaxy Unpacked 20 февраля 2019 года.