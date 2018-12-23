Samsung Galaxy S10 уже запущен в массовое производство

Ожидайте увидеть больше утечек Galaxy S10 в ближайшие поскольку компания Samsung начала массовое производство.

Производство Galaxy S10 стартует на месяц раньше, чем Galaxy S9, что может означать более ранний запуск устройства. Galaxy S10 будет представлен 20 февраля до MWC 2019, а продажи начнутся 8 марта. Для Galaxy S10 запланировано три модели и шесть цветовых вариантов. Ожидается, что Galaxy S10 получит дисплей Infinity-O, встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, реверсивную беспроводную зарядку с возможностью подзарядки других устройств, тройную или четверную тыльную камеру и т. д.