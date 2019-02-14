Samsung Galaxy S10+ в керамическом корпусе показали на рендере

Профильное издание MySmartPrice вместе с индийским искателем утечек Ишан Агарвалом опубликовали первые рендеры премиальной версии смартфона Samsung Galaxy S10+, которая отличается белым керамическим корпусом, 12 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Сравнительные рендер демонстрирует отличия керамического белого (Ceramic White) от обычного белого (Pearl White) в стандартной версии Galaxy S10+. Утверждается, что премиальная версия будет продаваться под названием Galaxy S10+ Luxurious Ceramic White Edition. Официальная презентация флагманских смартфонов линейки Samsung Galaxy S10 ожидается уже 20 февраля этого года.