Смартфон Samsung Galaxy S10 запечатлен в рабочем состоянии

Профильный ресурс Slashleaks поделился живыми фото и скриншот флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+, который еще не был представлен официально. В частности, аппарат демонстрируется включенным в разделе Samsung Blockchain Keystore. Речь идет о блокчейн-сервисе для безопасного хранения криптовалюты и ключей, который еще не был официально анонсирован. Что до дизайна смартфона, то он повторяет многочисленные утечки: дисплей Infinity-O с круглым вырезом для фронтальной камеры, а также почти полное отсутствие рамок. Напомним, что флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 будут представлены 20 февраля.