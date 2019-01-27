Samsung Galaxy S10+ засветился на качественном фото

В сети появилась новое и на этот раз довольно качественная фотография флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+, который еще не был представлен официально. Снимок подтверждает наличие овального выреза для фронтальной камеры, а также очень тонки рамки вокруг дисплея. Что до стандартной модели Samsung Galaxy S10, то она должна получить круглый вырез для одинарной фронтальной камеры. Согласно последним слухам, Galaxy S10 Lite 6/128 ГБ будет стоить 780 евро, Galaxy S10 6/128 ГБ – 930 евро, Galaxy S10 8/512 ГБ – 1180 евро, Galaxy S10+ 6/128 ГБ – 1050 евро, Galaxy S10+ 8/512 ГБ – 1300 евро, а Galaxy S10+ 12 ГБ/1 ТБ – 1600 евро. Официальный анонс новых корейских флагманов запланирован на 20 февраля.